Inzaghi: «Simone più bravo di me! Per lui non facile. Gli ho detto…»

Filippo Inzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del fratello Simone impegnato questa sera in semifinale di UEFA Champions League contro il suo ex Milan.

IL FRATELLO – Filippo Inzaghi ha elogiato suo fratello allenatore dell’Inter, impegnato questa sera nel derby: «Simone (Inzaghi, ndr) è molto più bravo di me nel fare l’allenatore. Lo apprezzo molto, devo essere sincero. Quest’anno non è stato facile per lui nonostante sia in una finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa italiana. A quelli livelli ci sono sempre pressioni, gli ho detto di godersi questa semifinale di Champions League. Se l’è guadagnata col sudore, si è messo in discussione andando in una grande squadra che aveva appena vinto lo scudetto. Sta facendo un ottimo lavoro, è molto educato e alza poco la voce. Gli faccio i complimenti, se li merita».

TATTICAMENTE – Inzaghi fa un tuffo nel passato, ripensando alla sfida di semifinale di Champions League del 2003: «Milan-Inter in semifinale sono state due delle partite più brutte della nostra storia, sono partite particolari e sul filo del rasoio. Il derby di Milano in semifinale è molto sentita, tremavano le gambe anche a noi! Se dovesse mancare Leao sarebbe una perdita importante per il Milan, lo può sostituire però è fondamentale».