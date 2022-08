Inzaghi: «Simone, che lavoro all’Inter. Lui sottovalutato! Serie A equilibrata»

Pippo Inzaghi, in collegamento su Radio Radio, ha voluto fare i complimenti al fratello Simone per il suo lavoro all’Inter. Il tecnico della Reggina si è poi concentrato anche sul campionato

MERITI − Pippo Inzaghi elogia il lavoro del fratello all’Inter: «Penso che Simone sia un grandissimo allenatore, quello che ha fatto lo scorso è stato incredibile, sottovalutato. Tutti credevano che senza Hakimi e Lukaku l’Inter non sarebbe arrivata nemmeno tra le prime quattro. Ha fatto un lavoro straordinario, a me non sorprende perché è un grandissimo allenatore. Si è preso una bella gatta ma ha vinto due trofei importanti».

EQUILIBRIO − Per Pippo Inzaghi, sarà una Serie A livellata: «Sarà un campionato equilibrato, perché il Milan ha vinto lo Scudetto facendo cose incredibili, il Napoli ha fatto un mercato intelligente così come la Roma che non può più nascondersi e poi c’è la Juventus che è sempre la Juventus».