Inzaghi: «Con Simone grande affiatamento. Aneddoto? A casa mi ruppi…»

Pippo Inzaghi ha parlato del suo rapporto con il fratello Simone, tecnico dell’Inter. Qualche considerazione anche sul lavoro del fratello a Milano e non solo. Le sue parole a Sky Calcio Club

AFFIATAMENTO − Dopo le parole su Fabbian (vedi articolo), Pippo Inzaghi ha parlato anche del rapporto con il fratello Simone: «Io mi sono rotto il quinto metatarso in casa, faccio una mezza finta a Simone (ride, ndr). Giocavo già negli allievi del Piacenza. Simone ha tante più tensioni di me, non è semplice quando alleni certe squadre. Penso che alla fine che quello che ci salva è la nostra passione. I miei genitori ci hanno dato grande affiatamento e educazione. Oggi Inzaghi e Marotta erano a Como, faremo l’amichevole con l’Inter tra poco».