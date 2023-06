Inzaghi: «Simone è emozionato, non dormirà! Se la deve godere»

Filippo Inzaghi, intercettato dai microfoni di Radio Sportiva nel corso della “The Coach Experience” svoltasi a Rimini, parla del grande momento di suo fratello Simone. Così l’allenatore della Reggina alla vigilia della finale di Champions League dell’Inter.

MERITI – Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, esprime la sua vicinanza al fratello Simone alla vigilia di Manchester City-Inter: «So quello che può passare nella sua testa in questo momento. Noi ci sentiamo tre volte al giorno e lo sento emozionato. Però penso che abbia poco da perdere. Per un allenatore questo è l’apice della carriera. Lui se l’è meritato per il lavoro, la serietà, la personalità. Non avevo dubbi che sarebbe arrivato lì e adesso se la deve godere. Giocano contro la squadra più forte al mondo, probabilmente imbattibile, però nel calcio si è sempre undici contro undici. So che è difficile e penso che stasera non dormirà però l’unica cosa che posso dirgli è di godersi quello che ha fatto, pensare a dov’era qualche anno fa e dove sarà domani. E soprattutto pensare al lavoro che ha fatto, alla sua serietà, dedizione e al suo essere molto bravo. Complimenti a lui e mi auguro che vinca perché se lo meriterebbe».