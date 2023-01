Inzaghi si gode attacco dell’Inter! Realizzato ‘sogno’ di Conte – TS

Inzaghi si gode l’attacco dell’Inter al completo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il tecnico nerazzurro ha realizzato il “sogno” di Antonio Conte

SOGNO – Inzaghi, dopo l’assaggio di fine agosto, si gode l’attacco dell’Inter al completo. L’allenatore nerazzurro, secondo Tuttosport, conta di realizzare i desideri del suo predecessore Antonio Conte. L’allenatore salentino, nei suoi due anni di permanenza all’Inter, ha sempre spinto per l’acquisto di Edin Dzeko: nel 2019, sbarcato a Milano aveva subito indicato il bosniaco come partner ideale di Lukaku, ricevendo però una risposta negativa dalla Roma. Anche a gennaio 2021 il tecnico “sfiorò” il centravanti bosniaco con lo scambio con Sanchez che saltò. Alla fine Dzeko all’Inter è arrivato proprio dopo l’addio di Conte e, col rientro di Lukaku in nerazzurro, Inzaghi ha finalmente realizzato il “sogno” dell’attuale tecnico del Tottenham.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini