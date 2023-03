Inzaghi si difende dalle critiche! Sfogo post Porto ha destinatario – CdS

Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel post-partita di Porto-Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport lo sfogo aveva un destinatario ben preciso

ORGOGLIO – Nella notte di Porto, che ha consegnato all‘Inter il ritorno ai quarti di finale di Champions League a dodici anni di distanza dall’ultima volta, a fare rumore è stato lo sfogo di Simone Inzaghi nel post-partita della sfida fra i nerazzurri ed i lusitani. Il tecnico ha voluto rimarcare, in conferenza stampa, i suoi meriti e quanto raggiunto nei 15 mesi da allenatore dell’Inter: meriti troppo stesso dimenticati. Il tecnico, secondo il Corriere dello Sport si è sentito scaricato e messo in discussione all’interno del club. Non a caso, secondo il quotidiano, la battuta riguardante lo scudetto di Conte è una frecciata alla proprietà

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania