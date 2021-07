Inzaghi si affida a Brozovic: l’obiettivo è farlo coesistere con Calhanoglu – CdS

Brozovic sarà uno dei uomini di fiducia di Simone Inzaghi e gli affiderà le chiavi del centrocampo. L’obiettivo, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, sarà quello di far coesistere il croato con Calhanoglu.

INAMOVIBILE – Brozovic sarà uno dei punti cardine dell’Inter targata Simone Inzaghi, che ha posto un veto sul croato sin dal primo giorno. Con un contratto in scadenza la prossima stagione, il calciatore poteva benissimo finire tra i sacrificabili, ma il tecnico ha chiarito la situazione. Con lui a centrocampo ci sarà ovviamente Nicolò Barella e soprattutto Hakan Calhanoglu, che ha raccolto subito l’eredità di Christian Eriksen a centrocampo. In attesa di capire cosa succederà al centrocampista danese, Calhanoglu avrà il compito di agire in un ruolo più avanzato – quasi da trequartista -, rispetto Brozovic, che invece dovrà occuparsi di impostare e di aiutare in fase di copertura. L’obiettivo adesso sarà quello di cercare di far coesistere entrambi, un po’ come fece Antonio Conte proprio con Brozovic ed Eriksen. Intanto entrambi sono andati in gol nel corso dell’allenamento congiunto contro la Pro Vercelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

