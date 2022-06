Inzaghi, settimana prossima toccata e fuga a Milano per il rinnovo – CdS

L’Inter attende di sapere quali saranno i colpi del mercato estivo. Intanto però la notizia riguarda il tecnico, Simone Inzaghi, atteso a Milano per la firma sul nuovo contratto.

RINNOVO – L’Inter in questa sessione di mercato è scatenata con colpi su colpi da ultimare o già messi a segno. Intanto, Simone Inzaghi, può dirsi soddisfatto per quanto sta facendo la società con i nerazzurri molto attivi. Inzaghi, settimana prossima, in base a quanto racconta il Corriere dello Sport, è atteso a Milano per una toccata e fuga per incontrare il Presidente Zhang tornato in città e per firmare il rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. Una toccata e fuga dove la società farà al tecnico anche il punto della situazione sulle trattative.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti