Inzaghi: «I sentimenti che provo per l’Inter sono chiari a tutti!»

Inzaghi non dimentica i 4 anni all’Inter e ritorna sui sentimenti che prova per la Beneamata, nonostante sia diventato un allenatore dell’Al-Hilal. Ecco cos’ha detto l’ex allenatore nerazzurro.

VOLUTO A TUTTI I COSTI – In conferenza stampa nell’ultima partita pareggiata dal suo Al-Hilal contro il Salisburgo, Simone Inzaghi ha risposto in questo modo sul trasferimento in Arabia Saudita: «Qui mi sto trovando bene anche se sono arrivato solo da pochi giorni, ma ho trovato una società che mi ha voluto a tutti i costi, che sta cercando di aiutarmi sia dentro che fuori dal campo nel migliore dei modi. Era un’esperienza che era il momento di fare, sono molto soddisfatto e convinto. Secondo me, con questa squadra mi toglierò delle belle soddisfazioni».

Inzaghi non dimentica quello che ha provato per l’Inter

SENTIMENTI CHIARISSIMI – Inzaghi è stato incalzato anche sulle partite dell’Inter in questo Mondiale per Club, rispettivamente contro Monterrey e Urawa Red Diamonds. Inzaghi ha voluto ancora chiarire il suo rispetto per la Beneamata: «Non ho visto le loro partite, ma i miei sentimenti per l’Inter penso che siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi, ho solo bei ricordi di Milano, dell’Inter, dei suoi tifosi e della società». Ora l’ultima partita del girone contro il River Plate.