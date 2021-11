Inzaghi sempre fiducioso, ora si gode Calhanoglu e il suo “nuovo” ruolo – CdS

Inzaghi lo ha fortemente voluto (e difeso), e ora si gode la versione migliore di Calhanoglu. Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista turco si è finalmente adattato anche al nuovo ruolo.

ADATTAMENTO – Calhanoglu è arrivato all’Inter presentandosi nel migliore dei modi: gol e assist all’esordio contro il Genoa. Poi, però, si è fermato alternando prestazioni così così. Inzaghi, entusiasta dopo l’acquisto, lo ha sempre difeso, ha creduto in lui e sapeva che il suo adattamento in nerazzurro era solo questione di tempo. Inzaghi si gode la versione migliore del turco, mai un inizio così buono in Italia: quattro reti in Serie A, più altre tre costruite per i compagni da corner. Calhanoglu si è anche adattato al nuovo ruolo, quello di mezz’ala sinistra, affinando l’intesa anche con il compagno di reparto, Marcelo Brozovic. All’occorrenza, difatti, affianca il croato nella costruzione dal basso, oppure si alza per tentare la rifinitura.

Fonte: Corriere dello Sport