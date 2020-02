Inzaghi: “Scudetto? Vogliamo rimanere lì. Lazio-Inter sarà bellissima”

Le parole di Simone Inzaghi, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Parma-Lazio. I biancocelesti hanno ottenuto un’importante vittoria in trasferta grazie alla rete di Felipe Caicedo. Cresce già l’attesa per Lazio-Inter in programma domenica prossima all’Olimpico.

SOGNARE IN GRANDE – Diciottesimo risultato utile consecutivo per la Lazio di Simone Inzaghi. Altro record per i biancocelesti, che viaggiano a velocità supersonica dopo aver frenato bruscamente nell’infrasettimanele contro il Verona. Il tecnico dei capitolini ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport”: «Scudetto o Champions League? Continuo a dire che abbiamo fatto una grande partita contro un avversario non semplice. I ragazzi sono stati meravigliosi. Con una vittoria del genere la classifica diventa ancora più bella. È una di quelle serate che rimarranno. Cosa auguro all’Inter per il derby? Conosco Giuseppe Marotta e gli faccio i complimenti per quanto fatto finora. Domenica Lazio-Inter sarà una bellissima partita con una bellissima cornice e vedremo che succederà. Giocheremo contro una grande squadra. Noi abbiamo dimostrato di non essere da meno. Stiamo cercando di rimanere lì e di lottare con queste grandi corazzate. Penso che con lo spirito che mettono i ragazzi in campo possiamo andare avanti molto bene».