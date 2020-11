Inzaghi: “Scudetto? Inter forte ma incerta. Milan straordinario! Juventus…”

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha espresso la sua opinione in merito alla lotta scudetto facendo riferimento alle sue due ex squadre, Juventus e Milan, e dicendo la sua anche su Inter e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Inzaghi ha espresso la sua opinione in merito alla lotta scudetto tra Juventus, Inter e Milan: «Le big per lo scudetto? Quest’anno sarà un campionato incerto e soprattutto aperto. La Juventus vedendola dal vivo dico che ha una forza straordinaria con tutti i campioni che ha e quelli che mancavano ed è ancora la squadra la battere. La concorrenza però si è alzata molto: il Milan sta facendo cose straordinarie e non mi sorprende. Il Napoli ha dimostrato anche ieri sera di essere una squadra fortissima. L’Inter invece sarà incerta, ha una squadra molto forte».