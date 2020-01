Inzaghi: “Scudetto? Inter e Juventus corrono. Lazio, devi restare umile”

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Lazio. Il tecnico biancoceleste placa le voci di scudetto associate ai suoi (vedi anche le recenti parole di Luis Alberto a riguardo): bisogna restare umili nella rincorsa a Inter e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Sky.it

LAZIO, UMILTA’ AL COMANDO – Simone Inzaghi non si sbilancia sulle aspirazioni di titolo, con Inter e Juventus principali avversarie: «Qual è il desiderio di Inzaghi per il 2020? Il sogno è quello di vivere serate come quella della Supercoppa. Vincere un trofeo così importante è un momento indimenticabile. La ciliegina sulla torta sarebbe stata alzarla all’Olimpico. Scudetto? Il nostro obiettivo è quello di ragionare partita per partita. Voglio l’umiltà e lo spirito di sacrificio che ho visto negli ultimi due mesi. Anche le altre squadre corrono quindi non dobbiamo fermarci».