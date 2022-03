Inzaghi sa come ritrovare la sua Inter: individuato un problema in attacco – CdS

Simone Inzaghi, senza più impegni europei, avrà tempo di lavorare con la squadra a partire già dalla sfida contro la Fiorentina. Come riportato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile: il tecnico sa come ritrovare la sua squadra.

UN PROBLEMA – Simone Inzaghi, ora che può finalmente lavorare durante la settimana senza più impegni europei, sa come ritrovare la sua Inter. Mancano nove giornate al termine del campionato e lui e il suo staff hanno un piano ben preciso per risvegliare la squadra, a partire già dai singoli che hanno avuto quasi tutti una flessione rispetto al girone d’andata. Nell’analisi fatta alla Pinetina, lo staff tecnico ha constatato che nelle ultime settimane le maggiori difficoltà in fase realizzativa sono state frutto di una circolazione di palla meno efficace. Dunque sarà importante ritrovare maggiore velocità nel palleggio per avvicinarlo alla porta e aumentare il pressing alto per essere subito pericolosi. Avere da oggi fino a sabato per preparare il match con la Fiorentina aiuterà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

