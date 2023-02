Inzaghi ritrova finalmente Lukaku: il piano del tecnico per recuperarlo – TS

Simone Inzaghi non ha potuto contare quasi mai su Romelu Lukaku quest’anno. Ora che la situazione sembra risolta, è al lavoro per farlo rendere al meglio.

LAVORO – Simone Inzaghi ha avuto l’occasione di riabbracciare Romelu Lukaku. Salutato Alexis Sanchez, il belga ha preso il suo posto per completare il reparto offensivo. L’infortunio lo ha tenuto però lontano dai campi per molto. Il tecnico si è così trovato con lo stesso attacco dello scorso anno ma senza il sostituto del cileno. Come riporta Tuttosport, l’infortunio del belga ha rallentato l’inserimento nelle idee e nel gioco di Inzaghi. Ora però il peggio sembra passato.

GIOCO – L’infortunio ora sembra solo un ricordo. Lukaku in 15 anni di carriera non aveva mai avuto problemi muscolari come quest’anno. L’Inter spera che non ci sia l’ennesima ricaduta. Inzaghi potrebbe avere il tempo necessario, seppur ridotto, di lavorare con il belga. L’occasione di creare trame e schemi per sfruttare le sue qualità. Cosa che non ha potuto fare potendo contare in pratica solo su Edin Dzeko e Lautaro Martinez finora.

