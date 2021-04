Inzaghi: «Al ritorno tenuto stesso passo dell’Inter, rammarico per l’andata»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan 3-0 (vedi articolo). L’allenatore biancoceleste ritiene che i suoi, nel girone di ritorno, abbiano tenuto lo stesso ritmo dell’Inter: in realtà hanno undici punti in meno, ventisette contro trentotto, pur dovendo recuperare col Torino.

IN CORSA – La Lazio, battendo 3-0 il Milan, è a -5 dalle tre squadre a pari punti al terzo, quarto e quinto posto. I biancocelesti devono recuperare, il 18 maggio, la partita col Torino (vedi calendario) e sono quindi in corsa per la Champions League. Un risultato che Simone Inzaghi commenta non con qualche rimpianto per l’inizio: «Abbiamo vinto tredici delle ultime diciassette partite. Penso che nel girone di ritorno abbiamo lo stesso passo di Inter e Atalanta, c’è rammarico per aver lasciato qualche punto nel girone d’andata. Ma non dimentichiamo che questa squadra ha fatto un mese senza undici-dodici giocatori, giocando ogni tre giorni. E ha provato a fare la Champions League nel migliore dei modi, dove abbiamo passato il turno e ci siamo guadagnati gli ottavi dopo vent’anni».