Inzaghi, ritiro Inter utile per valutare i giovani: da Pirola a Salcedo – TS

Nell’edizione odierna del “Tuttosport” si parla di possibili rientri in casa Inter, di giovani che sono andati a fare esperienza in altre squadre. Da Pirola, passando per Agoume, fino ad arrivare a Salcedo: il ritiro della squadra nerazzurra sarà utile ad Inzaghi per fare le dovute valutazioni

RIENTRO – Il ritiro dell’Inter, che avverrà quest’estate, con Simone Inzaghi alla guida, sarà utile al tecnico per individuare i giovani adatti a far parte del progetto nerazzurro. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, Vanheudsen, Dimarco e Agoumè sono già considerati profili adatti, vista la loro esperienza maturata nel corso dei prestiti lontano da Appiano Gentile. Su Dimarco c’è da segnalare l’interesse del Torino di Juric: a fronte di un’offerta da almeno 10-12 milioni, l’Inter potrebbe decidere di lasciarlo partire.

CASTING – Discorso diverso può essere fatto per Salcedo, Pirola ed Esposito. Inzaghi ed il suo staff valuteranno i calciatori nel corso del ritiro. L’attaccante, reduce dal prestito al Verona, dovrebbe prendere il posto di Pinamonti, che andrà a trovare minutaggio altrove. Per Pirola, invece, la situazione è più definita: è stato chiesto nuovamente dal Monza in prestito. Esposito, invece, reduce dall’esperienza al Venezia, in caso di permanenza di Salcedo in nerazzurro, verrà ceduto nuovamente in prestito.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport