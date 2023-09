Inzaghi riscrive la storia del derby: un’Inter da incorniciare! – TS

L’Inter di Inzaghi riscrive la storia del derby. Il 5-1 rifilato al Milan spazza via i ricordi più dolorosi e porta nuove consapevolezze ai nerazzurri. L’analisi di TuttoSport.

STORIA – Un derby come quello andato in scena a San Siro lo scorso sabato non può essere dimenticato. Lo sanno bene i tifosi dell’Inter e, forse, ancora meglio quelli del Milan, che non potranno facilmente liberarsi del doloroso ricordo di un umiliante 5-1. Simone Inzaghi, col quinto derby consecutivo vinto (mai accaduto prima nella storia nerazzurra) dimostra di saper e poter riscrivere la storia di Milano. Anche se questo si era compreso quasi del tutto già con la finale di Champions League disputata dall’Inter lo scorso anno. A suon di vittorie e di gol pesantissimi l’allenatore piacentino sta riscrivendo la storia. Tutta in favore dei nerazzurri, spazzando via i ricordi più dolorosi legati al derby. I fantasmi del 2003, con l’eliminazione dalla Champions League per mano dei cugini, o quelli del 2005, con l’uscita ai quarti di finale, sono solo un lontano ricordo. La supremazia dell’Inter, già ampiamente dimostrata nel corso della stagione precedente in ben tre diverse competizioni, continua anche quest’anno, sotto il segno di Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi