Inzaghi rinnova fino al 2024! Oggi l’ufficialità. Tutti i dettagli – CdS

Giornata importante ieri in sede Inter per il calciomercato ma non solo. La presenza di Simone Inzaghi infatti ha permesso di sistemare gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto che oggi diventerà ufficiale.

UFFICIALITA’ – Si attende ormai davvero solo l’ufficialità per comunicare il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter. Il tecnico, presente ieri in sede Inter per discutere degli ultimi dettagli ma anche per parlare di calciomercato con la società, si è trattenuto più di 3 ore. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi sarà la giornata dell’annuncio ufficiale del prolungamento del contratto del tecnico con i nerazzurri fino al 2024 con opzione per il 2025. Ci sarà anche un adeguamento dell’ingaggio (5.3mln all’anno). Insomma, manca davvero solo l’annuncio on l’accordo che ormai era stato raggiunto da una decina di giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti