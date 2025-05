Inzaghi riceve il quinto tapiro d’oro: «Rimango all’Inter per il sesto!»

Simone Inzaghi ha ricevuto il quinto tapiro d’oro da quando è allenatore dell’Inter. Il piacentino ha scherzato poi su Striscia La Notizia, la puntata in onda questa sera.

SCHERZO – Striscia La Notizia e Valerio Staffelli hanno regalato il quinto tapiro d’oro a Simone Inzaghi da quando è allenatore dell’Inter. Stavolta il premio è arrivato per lo scudetto perso ai danni del Napoli lo scorso venerdì. Non è bastata la vittoria con il Como, i partenopei hanno superato il Cagliari con un secco 2-0 e hanno conquistato il tricolore. Inzaghi ne ha parlato una volta ricevuto il tapiro: «Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Ci dispiace, ma penso sia stato un campionato avvincente giocato da due grandi squadre che si sono battute fino all’ultimo. Chiaramente c’è del rammarico da parte nostra, ma i miei ragazzi hanno dato veramente tutto. Bisogna fare i complimenti al Napoli, una squadra che ha fatto un ottimo percorso come il nostro. Abbiamo la partita più importante che un allenatore e un giocatore possa fare e andiamo a farla con tanta fiducia. Ce la metteremo tutta. Inzaghi, a fine stagione c’è intenzione di rimanere o vai via dall’Inter? Rimango perché voglio prendere il sesto Tapiro d’oro qui».