Inzaghi la ribalta: dal precipizio al rinnovo! Imperturbabile − CdS

Quattro mesi fa Inzaghi veniva aizzato dal tifoso interista e dagli addetti ai lavori come uno non da Inter. Oggi rinnova meritatamente fino al 2025

LA RIVINCITA − Simone Inzaghi ha ribaltato la sua storia: da esonerato sicuro a rinnovato fino al 2025 con tanto di adeguamento sul contratto. E pensare che fino a quattro mesi fa, c’è chi (in tantissimi) non lo vedevano nemmeno da Inter. Un allenatore senza idee, che non cambia, che fa gli stessi cambi, che non dà un gioco alla sua squadra. Insomma uno scarpone. Ma Inzaghi è rimasto sempre lo stesso, imperturbabile. Testa bassa e pedalare, lavoro e tanto lavoro. Alla fine, si è preso la sua rivincita: dopo altre due coppe, una clamorosa finale di Champions League con evidente strizza del titano Pep Guardiola, ecco il rinnovo di contratto. Prolungamento che arriva dopo un avvio di stagione scoppiettante con un’Inter già a punteggio pieno dopo tre giornate collezionando 8 gol fatti e zero subiti. Non solo, risultati e numeri: questa Inter è un piacere per gli occhi.

Fonte: Corriere dello Sport − Cristiano Gatti