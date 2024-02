Inzaghi re delle panchine di Serie A. In lotta con un altro: i voti in pagella – CdS

Simone Inzaghi si guadagna il primo posto della classifica allenatori Serie A del Corriere dello Sport. Lotta insieme a lui un altro mister. Di seguito il resto dei giudizi.

PAGELLE ALLENATORI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport sceglie di sviluppare una sorta di classifica con pagelle degli allenatori di Serie A. Potrebbe essere scontata la presenza al primo posto di Simone Inzaghi, che con la sua Inter sta raggiungendo altissimi livelli di gioco, ma non lo è. Secondo il quotidiano, infatti, l’allenatore piacentino era in lotta con un suo collega nella caccia al primo posto della classifica. L’avversario “antagonista” è Thiago Motta, meritevole secondo il giornale di un nove in pagella come valutazione complessiva. Stesso identico voto dato a Simone Inzaghi, che però alla fine si è piazzato in cima alla top ten delle panchine di Serie A. Fra le motivazioni, oltre al gioco dell’Inter a cui abbiamo accennato all’inizio, anche i punti raccolti in campionato – 13 in più rispetto alla scorsa stagione – e alla personalità dimostrata anche quest’anno in Champions League. All’ultimo gradino della classifica c’è, invece, Stefano Pioli, con un giudizio che equivale alla sufficienza. Massimiliano Allegri, invece, si posizione al terzo posto, con un otto in pagella.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi