Inzaghi ragiona sul Lione ma guarda già a Lecce-Inter: buone notizie

L’Inter domani scenderà in campo contro il Lione per la quarta amichevole stagionale. Intanto, buone notizie per mister Simone Inzaghi. Infermeria vuota

INFERMERIA VUOTA − Altra sgambata ieri per l’Inter ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto un allenamento congiunto contro la Pro Sesto, compagine di Serie C, vincendo per 6-1 (vedi highlights). Buone notizie per Simone Inzaghi che ha ormai tutta la rosa completamente a disposizione. Disponibile anche Robin Gosens che è entrato ieri nella ripresa. Come riporta Sport Mediaset, domani contro il Lione potrebbe vedersi la prima vera Inter della stagione. In vista della prima gara ufficiale dell’anno contro il Lecce, la speranza è che l’infermeria nerazzurra resti integra e senza pazienti al suo interno.