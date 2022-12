Inzaghi punta ancora su Fabbian: «Formazione tipo, questa la nostra forza»

Filippo Inzaghi prima di Reggina-Bari intervistato da Sky Sport ha parlato delle scelte di formazione, con Giovanni Fabbian in prestito dall’Inter che torna titolare nelle scelte del tecnico.

LE SCELTE – Inzaghi sfiderà l’Inter in amichevole la prossima settimana ma prima dovrà vedersela con il Bari in campionato e commenta così le scelte di formazione con il ritorno di Giovanni Fabbian tra i titolari: «Voglaimo fare una bella partita. Scelte in campo? È la formazione tipo. Contro il Como ne ho cambiati cinque (tra questi anche Fabbian, ndr) e abbiamo vinto. Questa è stata la nostra forza fino ad ora».