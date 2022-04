Inzaghi punta al ‘triplete’ italiano con l’Inter. Mancini l’ultimo a riuscirci – TS

Inzaghi, in questa stagione, ha già conquistato un trofeo con l’Inter, la Supercoppa Italiana. Il tecnico, però, punta al “Triplete” di trofei in Italia: l’ultimo a riuscirci in nerazzurro? Roberto Mancini

POSITIVA – La stagione di Inzaghi alla guida dell’Inter procede bene: il tecnico nerazzurro, nonostante un’estate complicata, ha conquistato la Supercoppa Italiana, ha riportato l’Inter agli ottavi di Champions League dopo 10 anni, è in finale di Coppa Italia e si gioca lo scudetto. Se il tecnico dovesse conquistare tutti i trofei, scrive Tuttosport, conquisterebbe una sorta di “triplete” italiano, ovvero sia la conquista di Supercoppa italiana, Scudetto e Coppa Italia in un’unica stagione. L’ultimo tecnico a riuscirci in Serie A? Massimiliano Allegri con la Juventus nel 2015-16. L’ultimo a riuscirci in nerazzurro, invece, fu Roberto Mancini nella stagione 2005/2006 con lo scudetto assegnato con le vicende di Calciopoli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi