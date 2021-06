Inzaghi programma la stagione, allenamenti anticipati: c’è la data – CdS

Ieri Inzaghi e il suo staff hanno visitato Appiano Gentile, le strutture e i campi. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, insieme alla dirigenza sono satti scelti anche i giorni del ritiro: allenamenti anticipati ai primi di luglio.

PROGRAMMAZIONE – Simone Inzaghi e il suo staff ieri subito dopo il suo arrivo a Milano e l’ufficialità, ha avuto modo di visitare Appiano Gentile, i campi e le strutture. Discreta l’impressione ricavata, così come riportato dal quotidiano romano a firma di Andrea Ramazzotti. Lui e lo staff sono arrivati alle 12:45, prima di essere raggiunti a pranzo alle 13:15 dal resto della dirigenza. Sono già state abbozzate le date per la nuova stagione, con l’anticipazione degli allenamenti: il raduno dovrebbe essere il 7-8 luglio, qualche giorno prima del previsto anche se molti nerazzurri avranno iniziato da poco le vacanze o saranno ancora impegnati con le fasi finali degli Europei/Copa America. Poi la tournée in Florida.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti