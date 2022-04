Inzaghi, primo compleanno all’Inter di lavoro. Festa in anticipo, poi video – CdS

Ieri Inzaghi ha compiuto quarantasei anni e li ha festeggiati alla Pinetina. L’allenatore dell’Inter, riporta il Corriere dello Sport, si è concesso un pranzo con il suo staff prima di trovare la squadra.

CANDELINE – Per Simone Inzaghi i regali di compleanno, in serie, sono arrivati fra domenica e lunedì. Prima la vittoria dell’Inter in casa della Juventus, poi lo 0-0 del Milan col Bologna. Ieri l’allenatore ha festeggiato quarantasei anni, alla Pinetina: pranzo con il suo staff e torta fatta dai cuochi del centro sportivo, come fa sapere il Corriere dello Sport. Tutto questo prima di vedere i giocatori, perché l’allenamento è andato in scena di pomeriggio. Assieme alla squadra Inzaghi ha analizzato Juventus-Inter con dei video, valutando nel dettaglio la vittoria di Torino. Ad Appiano Gentile risulta esserci un clima diverso rispetto alle ultime settimane, complice il rilancio per il titolo, e Inzaghi assieme alla rosa se la giocheranno da sabato col Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.

