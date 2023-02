Inzaghi, prima vittoria in un Derby di Campionato: l’Inter domina – SM

Simone Inzaghi può finalmente festeggiare la vittoria di un Derby in Campionato. Il primo, non si scorda mai.

DERBY – Simone Inzaghi si è regalato la gioia della prima vittoria in un Derby di Campionato. Una partita che per Marco Barzaghi, l’Inter ha dominato. Ecco quanto detto a Sport Mediaset: «Per Inzaghi si tratta della prima vittoria in un Derby di Campionato, poi non capita tutti i giorni di vincerne due in due settimane. L’Inter trascinata da capitan Lautaro ha giocato una partita perfetta. Dominando in maniera quasi sorprendente nel primo tempo. nella ripresa c’è stato un lieve calo dopo i cambi di Pioli. Il tecnico non è riuscito però a invertire rotta. Adesso Inzaghi, superata la questione Skriniar può concentrarsi su Brozovic e Lukaku». Il Campionato è ora un obiettivo difficile, ma l’Inter ha altri impegni, soprattutto la Champions League.