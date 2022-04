Inzaghi, prima stagione (quasi) da record: può fare la storia dell’Inter – TS

Simone Inzaghi sta disputando una stagione di ottimo livello alla guida dell’Inter. Il tecnico è vicino a fare la storia del club: diventare il più vincente al debutto con i nerazzurri

RECORD – Simone Inzaghi ad oggi ha disputato un’ottima prima stagione alla guida dell’Inter. I nerazzurri sono in corsa per lo scudetto e disputeranno, l’11 maggio, la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Se il tecnico dovesse conquistare entrambi i trofei entrerebbe, di diritto, nella storia dell’Inter. Ed i motivi, secondo Tuttosport, sono due: la conquista della seconda stella e perché nessun allenatore nella storia nerazzurra aveva avuto un impatto simile al suo primo anno. Farebbe meglio di Mourinho, che al primo anno vinse “solamente” scudetto e Supercoppa, di Mancini che al primo anno vinse la Coppa Italia ma arrivò terzo in Serie A, e di altri allenatori entrati nella storia nerazzurra come Invernizzi, Bersellini, Trapattoni ed Helenio Herrera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino