Inzaghi supera Conte e Mourinho in un dato. Ora l’ultimo step − TS

Al momento l’Inter di Inzaghi rappresenta una forza assoluta del campionato di Serie A, con tutti i dati che parlano di primato. Ha, inoltre, più vittorie di Conte e Mourinho, stando ai dati riportati da Tuttosport.

BILANCIO − A testimonianza di un calcio molto bello da vedere, l’Inter quest’anno ha anche numeri impressionanti da capolista assoluta. La squadra di Inzaghi conta il maggior numero di gol fatti in Serie A, più clean sheet di tutte le concorrenti in campionato e una conseguente differenza reti da prima della classe. Alla guida di questa squadra, Inzaghi per il 6 gennaio toccherà la quota di 135 panchine all’Inter. Pochi hanno avuto il privilegio di superare quella cifra in nerazzurro. Tra i vari Herrera, Mancini e Trapattoni c’è un fattore in comune, tutti hanno vinto almeno un campionato di Serie A. Questa è la richiesta di quest’anno al tecnico piacentino, dopo aver raggiunto la finale di Champions League la scorsa annata. I suoi numeri, tra l’altro, vedono una percentuale di vittorie più alta addirittura di Antonio Conte e José Mourinho: 65.12% per Inzaghi, 62.75% per il tecnico leccese e 62.03% per lo Special One.

FONTE: Tuttosport – Federico Masini