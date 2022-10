Inzaghi più saldo, dal gruppo Inter arriva una certezza. Ora conferme – CdS

Inzaghi ha cominciato la settimana a rischio esonero, poi l’1-0 di Inter-Barcellona ha risistemato la sua posizione. Per il Corriere dello Sport adesso è il momento delle conferme.

DARE CONTINUITÀ – La vittoria dell’Inter col Barcellona ha segnalato una cosa: la squadra non sta giocando contro Simone Inzaghi. La prestazione di martedì sera ha escluso che la squadra non lo stia seguendo più, confermando come sia invece ancora in grado di dare i giusti consigli. Il Corriere dello Sport indica nelle difficoltà mentali il problema principale dell’Inter di inizio stagione, coi giorni fra Roma e Barcellona utili per ripartire. Questo ha permesso di evitare errori in campo, smarrimenti e pure lamentele verso i compagni. Ora però l’Inter è attesa dal compito più difficile, ossia ripetersi sabato in casa del Sassuolo. Sarà un test pesante per la squadra di Inzaghi, col tecnico che superate le voci di esonero chiede altri risultati.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno