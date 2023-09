Inzaghi e Pioli, rose allungate e più forti: così si scala l’Europa − TS

Inter e Milan hanno allungato e rafforzato le rispettive rose grazie al mercato estivo. Sia Inzaghi che Pioli possono contare su alternative di grande valore

ALTRO CHE RISERVE − Per scalare l’Italia e soprattutto l’Europa servono rose forti in tutti i reparti, anche nelle alternative. E Inter e Milan hanno provveduto a questo in estate. Adesso Inzaghi e Pioli possono contare su 22-23 elementi di assoluto valore sia in campo che fuori. In realtà, l’Inter era già ampia lo scorso anno, ma l’ultimo mercato estivo – con ben 12 giocatori acquistati – ha migliorato l’organico e la profondità della rosa. In difesa, infatti, si possono alternare praticamente due super titolari come Darmian e Pavard, nonché de Vrij, Acerbi e Bisseck. Sulle fasce, ai titolari Dumfries e Dimarco, subentrano Cuadrado e Carlos Augusto. Forte e impressionante la qualità a centrocampo con le ‘riserve’ chiamate: Frattesi, Klaassen, Asllani e Sensi. In attacco, spicca l’esperienza di Arnautovic e di Sanchez, 10 e 18 gol nell’ultima stagione rispettivamente a Bologna e Marsiglia. Non è da meno il Milan, che in difesa può contare su Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Florenzi. A centrocampo, ci sarebbero Musah e Pobega come mezzali alternative più Adli vice Krunic. Senza dimenticare Bennacer, ad oggi infortunato. Ampia varietà tecnica in avanti: le alternative di Leao, Giroud e Pulisic si chiamano Okafor, Jovic, Chukwueze e Romero. Insomma, entrambe le milanesi possono contare su un’altra squadra ‘titolare’ in panchina.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini e Pietro Mazzara