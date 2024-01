Inzaghi, per lo scudetto è sfida…con se stesso! Un dato da migliorare – TS

Inzaghi vuole lo scudetto con l’Inter. Per raggiungere l’obiettivo il tecnico dovrà superare…se stesso! L’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport

IL DATO – Inzaghi vuole lo scudetto con l‘Inter. Per centrare la seconda stella il tecnico dovrà superare se stesso ed invertire una delle caratteristiche che lo contraddistinguono da quando allena: il girone di ritorno con meno punti rispetto all’andata. Una tendenza che il tecnico ha sempre mostrato, con la sola eccezione della stagione 2020/21 l’ultima alla guida della Lazio: in quell’occasione il tecnico piacentino totalizzò lo stesso numero di punti nelle due metà del campionato (34). Nel resto delle circostanze il tecnico ha raccolto sempre meno nel girone di ritorno: nel 2021/22 alla guida dell’Inter i punti in meno fra girone d’andata e quello di ritorno furono 8. L’Inter ha chiuso il girone d’andata a 48 punti, un record per Inzaghi da quando allena. La Juventus tallona a -2 ma, rispetto al duello di due anni fa col Milan ci sono differenze: l’Inter disputerà una competizione in meno vista l’eliminazione in Coppa Italia e la rosa, più profonda, sta permettendo al tecnico di dosare meglio gli uomini e le energie.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi