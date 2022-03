Inzaghi, parole di apprezzamento alla squadra dopo la vittoria di Liverpool – CdS

Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, ha aspettato ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, per parlare alla squadra e complimentarsi per la prestazione.

COMPLIMENTI – Inzaghi, ieri alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, ha parlato per la prima volta alla squadra dopo la vittoria di mercoledì ad Anfield. A caldo negli spogliatoi non è solito dire molte parole ai suoi, e anche stavolta è stato così. Il tecnico nerazzurro ha aspettato ieri per analizzare la prestazione, ma soprattutto per congratularsi con la sua squadra e per sottolineare quanto la prova in terra inglese, contro una delle formazioni più forti al mondi, deve rendere tutti orgogliosi. Lui è il primo ad esserlo, nonostante la delusione per l’eliminazione, Simone Inzaghi è convinto che una prova del genere darà la spinta al gruppo per ripartire forte in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.