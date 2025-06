Inzaghi pareggia ancora, l’Al Hilal sbatte contro il Salisburgo

Inzaghi non riesce a vincere in questo Mondiale per Club, è finita 0-0 Salisburgo-Al Hilal. Ora col Pachuca diventa decisiva.

PARI SENZA RETI – L’Al Hilal di Simone Inzaghi a mezzanotte italiana scende in campo contro il Salisburgo, dopo aver fatto 1-1 contro il Real Madrid nella partita di esordio. Gli arabi sono chiamati a rispondere proprio alle Merengues, che qualche ora prima avevano fatto fuori il Pachuca vincendo per 3-1 e conquistando la vetta momentanea del girone H. A Washington, match equilibrato con il Salisburgo che risponde colpo su colpo alle occasioni dell’Al Hilal, che mantiene comunque il dominio territoriale della partita. Al nono minuto ci prova Onisiwo, che ci prova con una gran botta dal limite dell’area, ma Bonou c’è. Al minuto 20 è la volta del brasiliano Marcos Leonardo che prova a liberarsi in area, ma è prodigioso l’intervento in chiusura dell’ex Empoli e Fiorentina Rasmussen. Nella ripresa, le due squadre provano sempre a vincerla. Dopo quattro minuti Nene sfiora l’1-0 ma Bonou dice di no. Al 55′ ci prova Cancelo, neutralizzato alla grande da Zawieschitzky. Nel finale, il Salisburgo ha un ultimo tentativo con Vertessen ma la sua conclusione esce fuori di poco. Per Inzaghi altro pareggio, stavolta a reti inviolate. Nel prossimo turno, la sfida decisiva contro il Pachuca dove tocca obbligatoriamente vincere.

SALISBURGO-AL HILAL 0-0