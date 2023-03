Inzaghi: «Onore ai ragazzi, fatto pezzo di storia! L’Inter ha meritato»

L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League riuscendo ad eliminare il Porto nel doppio confronto. Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset

ONORE − Le parole di Inzaghi d’orgoglio: «Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Un grandissimo gruppo che si è ricompattato contro una squadra durissima. Onore a loro, che hanno fatto la storia dell’Inter. Nel calcio la fortuna conta relativamente, nel doppio confronto l’Inter ha meritato i quarti, non prendendo gol contro una squadra abituata a questi livelli. Lo scorso anno gli ottavi, quest’anno i quarti. Io festeggio, sono sereno e tranquillo. Quando sarà il momento parlerò perché lo devo ai miei familiari. So da dove vengono le critiche, bravi i miei ragazzi perché hanno fatto un pezzo di storia dell’Inter. Juventus? Siamo secondi, non dimentichiamolo. In campionato, abbiamo una gara importante ma ora è giusto goderci questa impresa».