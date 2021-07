Inzaghi, occhi su Perisic. Pronto alla sfida o distratto dal mercato? – TS

Inzaghi ritrova Perisic, secondo “TuttoSport” oggi in edicola, occhi puntati sul croato per capire soprattutto con che testa affronterà questa nuova stagione e valutare insieme all’Inter il suo futuro.

FUTURO – Inzaghi ora valuterà Ivan Perisic, considerato un altro “nuovo acquisto” dall’edizione odierna di “TuttoSport”. Sì, perché il croato ad oggi resterà all’Inter e la scorsa stagione è stato uno dei titolari sulla fascia per Antonio Conte. Federico Dimarco in tal senso ha dato ottime risposte, ma l’Inter e Inzaghi devono capire se Perisic è tornato con la testa giusta oppure se distratto dal mercato. Un anno fa, come specificato dal quotidiano di Torino, ha accettato la sfida di Antonio Conte anche se in un ruolo non suo, quest’anno la situazione potrebbe cambiare.

Fonte: TuttoSport

