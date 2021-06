Inzaghi, obiettivo Scarpa d’Oro per Lukaku. Immobile esempio – CdS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” viene rivelato un retroscena della conversazione telefonica avvenuta tra Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Inter, e Romelu Lukaku. Obiettivo Scarpa d’Oro fissato

OBIETTIVO – Simone Inzaghi ha fissato uno degli obiettivi per la prossima stagione: Lukaku, il simbolo dell’Inter, dovrà puntare alla Scarpa d’Oro. In maniera simile a quanto successo ad Immobile nei suoi anni alla Lazio. L’attaccante biancoceleste, infatti, si è esaltato sotto la gestione Inzaghi, mettendo insieme numeri di alto livello: 150 gol in 210 apparizioni. L’exploit nella stagione 2019/2020 dove, Immobile, siglò 36 gol in 37 partite in Serie A. Inzaghi, con Lukaku, punta a fare lo stesso: il belga, grazie a Conte, è diventato un giocatore dominante in Italia. E, il neo tecnico-nerazzurro, punta a renderlo ancora più letale sotto porta.

RAPPORTO – Inzaghi, inoltre, negli ultimi giorni, si è messo in contatto con tutti i giocatori. L’obiettivo è arrivare al raduno senza che siano necessarie delle presentazioni. Le comunicazioni con i calciatori continueranno anche nelle prossime settimane: il tecnico, infatti, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” ha abbracciato la nuova avventura con molto entusiasmo.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport

