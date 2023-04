Inzaghi, obiettivo entrare nelle prime 4 per convincere Zhang – TS

Dopo il pareggio in extremis contro la Juventus, Simone Inzaghi vuole riprendere a correre anche in campionato per non perdere il piazzamento Champions

RIPRESA – Il rigore di Lukaku contro la Juventus potrebbe essere la svolta della stagione nerazzurra. La speranza è che il penalty realizzato da Big Rom abbia gli stessi benefici del rigore tirato da Calhanoglu circa un anno fa nello stesso stadio. Dopo quel match la crisi dell’Inter terminò e i nerazzurri vinsero 7 delle successive 8 gare in campionato e conquistarono la Coppa Italia. Il calendario dell’Inter prevede tre partite abbordabili – Salernitana, Monza ed Empoli – intervallate dal doppio confronto con il Benfica in Champions League e dal ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Inzaghi sa bene che il suo destino dipende dal piazzamento raggiunto a fine anno. L’allenatore nerazzurro confida nel fatto che Steven Zhang abbia rimandato a fine anno i giudizi e i bilanci. Detto questo, la situazione della rosa – soprattutto nel reparto difensivo – non aiuta il tecnico piacentino, che a Salerno schiererà ancora Darmian in difesa e uno tra Asllani e Gagliardini in mezzo al campo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino