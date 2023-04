Inzaghi non unico responsabile: giocatori dell’Inter sotto accusa – CdS

Vero che a pagare è sempre l’allenatore e in questo caso specifico Simone Inzaghi sembrerebbe essere al centro del mirino, ma in realtà come specificato anche dal Corriere dello Sport questa mattina, anche i giocatori dell’Inter sono sotto accusa da parte della società.

NON SOLO L’ALLENATORE – La società dell’Inter punta il dito non solo “contro” mister Simone Inzaghi, ma anche sui giocatori. Non sono esenti da colpe per il disastro che si sta consumando in campionato dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Ecco perché la conseguenza di un eventuale fallimento la subirebbero anche loro. Con la mancata qualificazione in Champions League salterebbero di fatto una settantina di milioni obbligando la società a mettere sul mercato alcune pedine pregiate. Per altri giocatori che non hanno dimostrato particolare attaccamento alla maglia, invece, verrebbe indicata la porta di uscita. Le accusa della società verso i giocatori si basano sulla differenza di rendimento tra campionato e Champions League. Vero è che reggere più competizioni insieme è complicato, ma privilegiare le gare europee a discapito del campionato non è ritenuto accettabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno