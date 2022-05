Inzaghi non molla lo scudetto, resta il rammarico ma Zhang soddisfatto (e vicino alla squadra) – CdS

Inzaghi vince facile a Cagliari senza pressione e rimanda tutto all’ultima giornata. L’Inter non molla lo scudetto e lo difenderà fino all’ultimo minuto, sperando nel colpo grosso del Sassuolo. Zhang fa una sorpresa alla squadra e mostra tutta la sua vicinanza.

MAI ARRENDERSI – Simone Inzaghi non molla la presa sullo scudetto e rimanda tutto all’ultima giornata, e guai ad alzare bandiera bianca. Se poi alla fine dovesse vincere lo scudetto il Milan resterà comunque un briciolo di rammarico per aver sfiorato il mini triplete. All’ultima giornata oltre la vittoria contro la Sampdoria, ai nerazzurri servirà un miracolo con il Sassuolo vincente in casa contro il Milan. Del resto però l’Inter può ritenersi soddisfatta, considerando i due trofei vinti in stagione e una stagione giocata ben al di sopra le aspettative. Lo sa anche il presidente Steven Zhang che anche ieri ha ribadito la sua soddisfazione ed è stato vicino alla squadra con un blitz a sorpresa a Cagliari. Anche lui credeva allo scudetto e ci crede tutt’ora.

