Inzaghi, no variazioni nella routine. Ecco come si avvicina alla finale – CdS

L’Inter domani si gioca il secondo trofeo dell’anno dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana. La finale di Coppa Italia di Roma è un obiettivo importante per i nerazzurri e questo Simone Inzaghi lo sa bene. Ma come si sta preparando il tecnico?

ROUTINE – Niente cambiamenti, avanti come sempre. Questo un po’ il motto usato da Simone Inzaghi nella settimana più lunga e più importante della sua prima stagione all’Inter. Il tecnico dei nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, non cambia e non cambierà nulla della routine quotidiana in avvicinamento alla finale di domani sera. L’unica differenza con i mesi passati è l’inserimento di molte più sessioni video, ovvero di ore a studiare la partita con la squadra così da evitare di caricare e stressare i muscoli, non una cosa conveniente quando mancano 3 partite alla fine.

