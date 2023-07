Inzaghi, oggi tornano i nazionali. Ben due prime volte – TS

Oggi in allenamento torneranno finalmente anche i giocatori che hanno disputato le ultime partite di nazionale dopo la finale di Champions League del 10 giugno. Non solo, faranno il loro esordio Thuram e Frattesi.

ESORDIO – Oggi alle 9.30 inizieranno gli allenamenti dell’Inter. Appiano Gentile sarà riempito, torneranno tutti i nazionali. Dimarco, Barella, Bastoni, Darmian, Acerbi, Gosens, Asllani, Calhanoglu e Dumfries. Tra questi però figureranno anche altri due al loro esordio con la casacca nerazzurra, ossia Davide Frattesi e Marcus Thuram. Questi giorni saranno l’occasione giusta per Simone Inzaghi per provare la nuova Inter, che sarà sicuramente più verticale e geometrica, abile a sfruttare inserimenti di centrocampisti, attaccanti e quinti di fascia. I neo-arrivati non saranno scarichi, in quanto si sono già allenati in vacanza. Il primo in Sardegna, il secondo in Francia presso l’Insep, un centro statale di eccellenza per le attività sportive. Il figlio d’arte è stato seguito da Raph Darch, preparatore atletico di esperienza internazionale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini