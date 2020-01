Inzaghi: “Napoli sfortunato con l’Inter. Conosciamo la forza dei nerazzurri”

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. I partenopei arrivano infatti dalla sconfitta interna contro l’Inter, a cui l’allenatore dei biancocelesti ha fatto riferimento. Qui le sue parole.

TERZO INCOMODO – La Lazio è alla ricerca della nona vittoria consecutiva, per insediare Inter e Juventus nella lotta scudetto. I biancocelesti saranno di scena all’Olimpico contro il Napoli, sconfitto a domicilio dai nerazzurri proprio nell’ultimo turno. Simone Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro i partenopei: «Contro l’Inter hanno fatto un’ottima partita, se la sono giocata fino alla fine. Ma conosciamo e abbiamo visto la potenza dei nerazzurri. Il Napoli è stato sfortunato in occasione dei gol, sono stati degli errori individuali, ma hanno ottimi calciatori che possono farti male in qualsiasi momento. Dovremo fare attenzione».