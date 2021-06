Inzaghi meglio di Conte per un’Inter da spending review: scelta mirata – TS

Secondo “Tuttosport”, Simone Inzaghi è un allenatore più adatto (e più flessibile), rispetto ad Antonio Conte, nel contesto di revisione della spesa che l’Inter sta applicando. Ecco le motivazioni

PROGETTO – Poche ore dopo le prime indiscrezioni sull’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter, i primi osservatori avevano notato quanto questa scelta fosse in continuità con il solco tattico di Conte, ma anche tremendamente azzeccata per il momento storico che sta affrontando il club (vedi articolo).

ESPERIENZA – Secondo “Tuttosport”, infatti, Inzaghi è un allenatore più adatto di Conte a lavorare con quello che offre la casa, senza troppe pretese dal mercato. In questo, il tecnico piacentino è stato forgiato dai difficili anni alla Lazio, in cui ha dovuto sempre fare i conti con una rosa corta e male assortita in alcuni reparti.

FLESSIBILE – Il contesto economico in cui dovrà muoversi l’Inter, nell’arco del prossimo mercato, potrebbe imporre scelte dolorose (l’addio di Hakimi? Quello di Lautaro Martinez?), e per questo motivo c’è bisogno di una guida tecnica che sappia anche raschiare il fondo del barile, magari allargando il minutaggio di tutti i calciatori in rosa.

SCELTE – Sempre secondo “Tuttosport”, l’esempio di questa particolare attitudine di Inzaghi è ben incarnato dalla possibile gestione delle alternative sulle due fasce. Tenendo da parte Emerson Palmieri (che ha un prezzo piuttosto alto), potrebbe andar via Perisic e l’Inter punterà forte su Dimarco. Stesso discorso anche per la corsia di destra, dove verranno valorizzati sia Matteo Darmian che Danilo D’Ambrosio, in caso di partenza del marocchino.

