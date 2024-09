Inzaghi-Manchester United, dall’Inghilterra un titolo sul futuro!

Simone Inzaghi è allenatore dell’Inter e viene dal recente rinnovo di contratto fino al 2026. Il Manchester United è in crisi nera e dall’Inghilterra un giornale nello specifico ha fatto un titolo molto forte.

MERCATO – L’Inter si deve guardare dal mercato esterno, ma non per i suoi giocatori. Il vero gioiello in casa nerazzurra è Simone Inzaghi e in Inghilterra pare lo abbiano capito. Il Manchester United sta vivendo un momento di crisi nera e il tecnico Erik ten Hag è a serio rischio esonero. Se la panchina dei Red Devils rimanesse vacante la società inglese potrebbe muoversi proprio per Inzaghi.

Secondo quanto riportato da EuroFoot su X il Daily Express domani titolerà: «Inzaghi ‘in the frame’. Il Manchester United potrebbe prendere l’italiano con ten Hag che lotta per tenere il suo lavoro. Simone Inzaghi è emerso come un serio contendente per diventare il prossimo allenatore del Manchester United se Erik ten Hag venisse esonerato».

Inzaghi-Inter, tutto è al sicuro!

SICUREZZA – L’addio di Inzaghi è veramente utopico in questo preciso momento. Siamo a ottobre ed è difficilissimo che il tecnico lasci l’Inter nel corso della stagione. Il piacentino ha confessato a più riprese di trovarsi bene in nerazzurro e soprattutto ha rinnovato il suo contratto in estate fino al 2026. Le voci inglesi sul Manchester United non sono per ora una particolare preoccupazione.