Inzaghi il mago del turnover: in Europa, Inter avanti ruotando − CdS

Simone Inzaghi, durante questa prima fase di Champions League, ha ruotato tutta la rosa dell’Inter arrivando agli ottavi di finale praticamente senza l’undici tipo.

MAGO − Solo una volta, contro il Benfica alla seconda giornata, Inzaghi ha deciso di optare per l’Inter tipo, ovvero quella dei titolarissimi. Per il resto, sempre tanti cambi e rotazioni. L’apoteosi nell’ultima sfida contro il Benfica a Lisbona, con il solo Francesco Acerbi dal 1′ come perno inamovibile. Insomma, Inzaghi è ormai un mago del turnover: si fida di tutta la sua rosa. Eccetto la partita contro il Benfica, vinta 1-0 con gol di Thuram nel secondo tempo, il tecnico interista ha sempre fatto dei cambi: quattro all’esordio con la Real Sociedad, quattro col Salisburgo a San Siro e ben 5 sempre contro gli austriaci ma in Austria. Col Benfica, non solo Inzaghi ha schierato in campo tutte le seconde linee, anche Audero per Sommer, ma ha scelto di continuare con gli stessi uomini anche dopo la batosta subita nel primo tempo da Joao Mario e soci (3-0). La gestione dell’intervallo, però, è stata un capolavoro. La verità è che ha letteralmente ribaltato i suoi giocatori, ma mantenendo sempre la lucidità nel dare le corrette indicazioni. Ha messo tutti davanti alle proprie responsabilità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno