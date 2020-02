Inzaghi: “Lulic? Potrebbe saltare l’Inter. Scudetto? In altri campionati…”

Simone Inzaghi, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato della situazione infortuni, con Senad Lulic, capitano della Lazio, possibile assente contro l’Inter. Una battuta anche sulla lotta scudetto.

INFORTUNI –Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Parma-Lazio, ha parlato delle condizioni di Senad Lulic: «Lulic? Oggi a malapena camminava. È un giocatore generosissimo, che da oltre un mese si trascina un problema alla caviglia. Adesso ha bisogno di fermarsi, speriamo non per tanto. Lo aspettiamo, è il nostro capitano. Un giocatore troppo importante per noi. Non ci sono certezze che possa recuperare contro l’Inter, adesso ti direi di no ma anche in passato ha fatto cose importantissime per la Lazio. Adesso ha bisogno di tempo per sistemare questa caviglia, che oggi sembrava tutto tranne che una caviglia».

LOTTA SCUDETTO –Infine una battuta sulla lotta scudetto, che vede impegnate la Lazio, l’Inter e la Juventus: «Stiamo facendo qualcosa di sensazionale. Dobbiamo continuare. Probabilmente non trovando una Juventus o un’Inter a questi ritmi, saremmo al comando in altri campionati. Purtroppo non lo siamo. Dobbiamo guardare a noi stessi».