Inzaghi: “Lazio, tre punti per l’aritmetica Champions League. Ai ragazzi…”

Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine di Udinese-Lazio 0-0 (vedi articolo). I biancocelesti sono tornati a fare punti, anche se solo uno, dopo tre sconfitte consecutive: ora, in attesa di SPAL-Inter, sono terzi a +1 sui nerazzurri. Al tecnico, però, interessa soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.

IL RAMMARICO – Simone Inzaghi commenta Udinese-Lazio 0-0 di stasera: «Era una partita che avremmo dovuto vincere, ma in questo momento è così. Ci mancano tre punti per l’artimetica qualificazione, è da tredici anni che la Lazio non va in Champions League. Lunedì abbiamo questa partita molto importante con la Juventus e dobbiamo andare avanti. Sappiamo tutti cosa abbiamo dovuto superare, ma nulla toglie quanto hanno fatto i ragazzi. Dopo vent’anni siamo tornati a lottare per lo scudetto fino a dieci partite dalla fine, poi è normale che uno si guarda indietro e vede che Lucas Leiva, Joaquin Correa, Senad Lulic e Adam Marusic sono mancati. Abbiamo pagato tanto questa sosta forzata, ma a questi ragazzi non posso dire nulla».