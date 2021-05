Inzaghi aveva l’accordo con Lotito per il rinnovo fino al 2024, poi in mattinata la chiamata dell’Inter e il ripensamento. Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola ricostruisce la vicenda.

RICOSTRUZIONE – Inzaghi aveva detto “sì” a Lotito e a Tare mercoledì allo scoccare della mezzanotte, a Villa San Sebastiano durante la cena a Formello. Successivamente la conferma anche ad amici e alle stampe, confermando anche la durata (2024). Ieri mattina Simone Inzaghi era atteso già a Formello per mettere nero su bianco quanto già concordato la sera prima con il presidente Lotito, che aveva già firmato tutte le carte necessarie. Il tecnico non si è presentato, chiamando lo stesso presidente, comunicandogli l’accordo quasi raggiunto con l’Inter. Secondo quanto riportato sul “Corriere dello Sport” a firma di Daniele Rindone, il numero uno biancoceleste sarebbe infuriato, ma non è prevista nessuna azione legale, ma nel comunicato telegrafico pubblicato ieri in serata, il nome di Inzaghi non viene mai fatto (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone